Путин рассказал, что будет делать в день рождения
Путин и Мирзиёев примут участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан
Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, вместе с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан.
"Завтра мы с Шавкатом Миромоновичем президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан", — сказал Путин по итогам переговоров с Мирзиёевым в Москве.
Президент подчеркнул, что никогда ранее газ российского производства не направлялся из РФ в Среднюю Азию, это произойдёт завтра впервые.
Напомним, президенты России и Узбекистана провели сегодня переговоры в Кремле. Как сообщал корреспондент Лайфа с места событий, сначала лидеры пообщались в узком составе — тет-а-тет, потом продолжили беседу в расширенном формате с участием делегаций. После этого Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление и подписали документы о расширении сотрудничества в области поставок нефти, о поставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом, об учреждении российского генконсульства в Самарканде.
LIFE / Павел Баранов