Путин рассказал, что будет делать в день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, вместе с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан.

"Завтра мы с Шавкатом Миромоновичем президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан", — сказал Путин по итогам переговоров с Мирзиёевым в Москве.

Президент подчеркнул, что никогда ранее газ российского производства не направлялся из РФ в Среднюю Азию, это произойдёт завтра впервые.