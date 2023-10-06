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6 октября, 15:31

Путин рассказал, что будет делать в день рождения

Путин и Мирзиёев примут участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан

Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, вместе с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан.

"Завтра мы с Шавкатом Миромоновичем президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан", — сказал Путин по итогам переговоров с Мирзиёевым в Москве.

Президент подчеркнул, что никогда ранее газ российского производства не направлялся из РФ в Среднюю Азию, это произойдёт завтра впервые.

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Напомним, президенты России и Узбекистана провели сегодня переговоры в Кремле. Как сообщал корреспондент Лайфа с места событий, сначала лидеры пообщались в узком составе — тет-а-тет, потом продолжили беседу в расширенном формате с участием делегаций. После этого Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление и подписали документы о расширении сотрудничества в области поставок нефти, о поставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом, об учреждении российского генконсульства в Самарканде.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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