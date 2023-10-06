Путин и Мирзиёев начали встречу в Кремле

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев проводят переговоры в Кремле. Как сообщает корреспондент Лайфа с места событий, сначала лидеры пообщаются в узком составе — тет-а-тет, потом продолжат беседу в расширенном формате с участием делегаций.

Стороны обсудят ключевые аспекты развития отношений России и Узбекистана, в том числе в военно-технической, торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные проблемы.

"Отношения двух стран развиваются успешно, подтверждаем высокий союзнический уровень отношений", — отметил в начале встречи глава российского государства.

Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте с Узбекистаном. В центральноазиатской стране работает 700 российских компаний, а за прошлый год рост товарооборота двух стран составил 26%.