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6 октября, 12:04

Путин и Мирзиёев начали встречу в Кремле

В Кремле проходят переговоры президентов России и Узбекистана Путина и Мирзиёева

<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев проводят переговоры в Кремле. Как сообщает корреспондент Лайфа с места событий, сначала лидеры пообщаются в узком составе — тет-а-тет, потом продолжат беседу в расширенном формате с участием делегаций.

Стороны обсудят ключевые аспекты развития отношений России и Узбекистана, в том числе в военно-технической, торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные проблемы.

"Отношения двух стран развиваются успешно, подтверждаем высокий союзнический уровень отношений", отметил в начале встречи глава российского государства.

Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте с Узбекистаном. В центральноазиатской стране работает 700 российских компаний, а за прошлый год рост товарооборота двух стран составил 26%.

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К слову, Мирзиёев начал визит в Россию ещё накануне. Сначала он посетил Казань, а сегодня в Москве перед встречей с Путиным он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Александр Юнашев
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