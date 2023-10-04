Регион

Уведомления отключены

4 октября, 11:18

Путин проведёт переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым 6 октября

Президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым 6 октября. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"6 октября в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который будет находиться в России с официальным визитом", — отметили там.

Президенты планируют обсудить перспективы развития отношений между двумя странами, стратегическое партнёрство и актуальные международные проблемы. По итогам предполагается, что главы государств подпишут совместное заявление и несколько межведомственных и коммерческих документов.

Путин обсудил с Мирзиёевым по телефону сотрудничество России и Узбекистана

Путин обсудил с Мирзиёевым по телефону сотрудничество России и Узбекистана

Как сообщал Лайф, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с 5 по 7 октября. Также у Мирзиёева запланированы встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и поездка в Татарстан, где он должен провести переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Азаров

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • Узбекистан
  • Шавкат Мирзиёев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров