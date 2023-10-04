Путин проведёт переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым 6 октября
Президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым 6 октября. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
"6 октября в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который будет находиться в России с официальным визитом", — отметили там.
Президенты планируют обсудить перспективы развития отношений между двумя странами, стратегическое партнёрство и актуальные международные проблемы. По итогам предполагается, что главы государств подпишут совместное заявление и несколько межведомственных и коммерческих документов.
Как сообщал Лайф, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с 5 по 7 октября. Также у Мирзиёева запланированы встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и поездка в Татарстан, где он должен провести переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.
ТАСС / POOL / Дмитрий Азаров