Путин обсудил с Мирзиёевым по телефону сотрудничество России и Узбекистана
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили двусторонние отношения и стратегическое партнёрство государств в беседе по телефону. Об этом говорится в публикации пресс-службы Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", — сказано в сообщении.
Ранее Путин пообщался по телефону с коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили торговое и инвестиционное сотрудничество двух государств. Также лидеры затронули подготовку к саммиту БРИКС.
ТАСС / Савостьянов Сергей