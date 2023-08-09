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9 августа, 17:32

Путин обсудил с Мирзиёевым по телефону сотрудничество России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили двусторонние отношения и стратегическое партнёрство государств в беседе по телефону. Об этом говорится в публикации пресс-службы Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", сказано в сообщении.

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Ранее Путин пообщался по телефону с коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Стороны обсудили торговое и инвестиционное сотрудничество двух государств. Также лидеры затронули подготовку к саммиту БРИКС.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Юрий Лысенко
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