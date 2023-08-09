Путин обсудил с Мирзиёевым по телефону сотрудничество России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили двусторонние отношения и стратегическое партнёрство государств в беседе по телефону. Об этом говорится в публикации пресс-службы Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", — сказано в сообщении.