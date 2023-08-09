Названы дата и место, где президент ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского
L'Orient-Le Jour: Президент ОАЭ Аль Нахайян хочет организовать встречу Путина и Зеленского
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян намерен организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским во время предстоящей конференции ООН по климату. Об этом информирует ливанская франкоязычная газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на западных и арабских дипломатов. Они подтвердили, что господин Аль Нахайян хочет пролоббировать участие обоих лидеров в форуме, который пройдёт с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.
Здесь стоит отметить, что на данный момент об участии Путина и Зеленского в этом форуме до сих пор не сообщалось. И если украинский политик не упускает повода засветиться на любой международной площадке и использует любой предлог, чтобы выступить и попросить о поддержке, то российский лидер из-за высокой занятности строит свой график иначе. К примеру, в прошлом году президент России не принимал участия в XXVII конференции ООН по проблемам климата, которая проходила в египетском Шарм-эль-Шейхе 6–18 ноября.
Напомним, 5–6 августа в саудовской Джидде прошла двухдневная встреча по Украине. В частности, участники решили создать группы для обсуждения "формулы мира" Владимира Зеленского. Однако, как сообщили СМИ, Киев по каким-то причинам уже не настаивает на ней. Тем не менее присутствующие стороны договорились продолжить обсуждение.
LIFE / Павел Баранов, © Getty Images / Cemal Yurttas