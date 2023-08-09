Названы дата и место, где президент ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян намерен организовать встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским во время предстоящей конференции ООН по климату. Об этом информирует ливанская франкоязычная газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на западных и арабских дипломатов. Они подтвердили, что господин Аль Нахайян хочет пролоббировать участие обоих лидеров в форуме, который пройдёт с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

Здесь стоит отметить, что на данный момент об участии Путина и Зеленского в этом форуме до сих пор не сообщалось. И если украинский политик не упускает повода засветиться на любой международной площадке и использует любой предлог, чтобы выступить и попросить о поддержке, то российский лидер из-за высокой занятности строит свой график иначе. К примеру, в прошлом году президент России не принимал участия в XXVII конференции ООН по проблемам климата, которая проходила в египетском Шарм-эль-Шейхе 6–18 ноября.