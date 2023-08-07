Страны, выдвигающие мирные, но неработающие инициативы по Украине, заподозрили в самопиаре

Все те страны, которые продвигают свои мирные инициативы по прекращению украинского конфликта, по сути, занимаются лишь самопиаром. Так считает доцент департамента массовых коммуникаций медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.

По его словам, представителям западного блока важно любыми способами навязать России соглашение о прекращении огня и заморозить СВО, но в то же время им ясно, что Москва на это не пойдёт. Тем не менее, чтобы как минимум пропиариться на теме, а как максимум тоже войти в историю как участвовавшая в переговорах сторона, они собираются на саммиты вроде того, что прошёл в Джидде.