Страны, выдвигающие мирные, но неработающие инициативы по Украине, заподозрили в самопиаре
Политолог Мирзаян: Страны, продвигающие инициативы по Украине, делают это ради самопиара
Все те страны, которые продвигают свои мирные инициативы по прекращению украинского конфликта, по сути, занимаются лишь самопиаром. Так считает доцент департамента массовых коммуникаций медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.
По его словам, представителям западного блока важно любыми способами навязать России соглашение о прекращении огня и заморозить СВО, но в то же время им ясно, что Москва на это не пойдёт. Тем не менее, чтобы как минимум пропиариться на теме, а как максимум тоже войти в историю как участвовавшая в переговорах сторона, они собираются на саммиты вроде того, что прошёл в Джидде.
"На сегодняшний день все вот эти граждане, которые вышли со своими мирными инициативами, прекрасно понимают, что их инициативы приняты не будут. Они выходят с инициативами самопиара ради. Они вписываются в конфликт как миротворцы — вот, смотрите, мы участвуем в конфликте, который будет определять облик мира на ближайшие годы, мы в нём тоже игроки", — отметил политолог в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, 5–6 августа в саудовской Джидде прошла двухдневная встреча по Украине. В частности, участники решили создать группы для обсуждения "формулы мира" Владимира Зеленского. Однако, как сообщили СМИ, Киев по каким-то причинам уже не настаивает на ней. Тем не менее присутствующие стороны договорились продолжить обсуждение.
Getty Images / Amiri Diwan of the State of Qatar / Anadolu Agency