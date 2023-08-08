Путин обсудил с Рамафосой торговлю и подготовку к саммиту БРИКС
Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, обсудив торговое и инвестиционное сотрудничество двух государств.
"Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами", — говорится на сайте Кремля.
Стороны условились продолжать двигаться в направлении укрепления взаимоотношений, в том числе в экономике. Также были затронуты организационные вопросы по предстоящему саммиту БРИКС, который намечен на 23–24 августа в Йоханнесбурге.
Ранее сообщалось, что Эмманюэль Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность выступить на грядущем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. По мнению МИД РФ, его присутствие там неуместно. Рамафоса направил приглашения лидерам 70 государств, среди которых нет ни Макрона, ни лидеров США или Великобритании.
Kremlin.ru, © ТАСС / Сергей Бобылев