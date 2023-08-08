Путин обсудил с Рамафосой торговлю и подготовку к саммиту БРИКС

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с коллегой из Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, обсудив торговое и инвестиционное сотрудничество двух государств.

"Президент ЮАР дал положительную оценку итогам недавнего саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с африканскими странами", — говорится на сайте Кремля.