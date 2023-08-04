В Кремле заявили, что Африку стали ревновать к России

Многие страны ревностно относятся к развитию отношений между РФ и Африкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему США "бесятся" из-за усиления взаимодействия Москвы с партнёрами с другого континента. Представитель Кремля посоветовал относиться к этому не так эмоционально.

Он также заметил, что африканские государства являются одними из наиболее динамично развивающихся. У этого континента самый большой нераскрытый потенциал, и он ищет себе союзников.

"Это не значит, что африканцы собираются ориентироваться только на нас. Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону, и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами", — сказал Песков в беседе с журналистами, добавив, что это "нормальный процесс".

По его мнению, итоги саммита Россия – Африка в Петербурге продемонстрировали, что Москва готова много работать, чтобы выдерживать конкуренцию на континенте. Песков подчеркнул, что это большая ответственность.