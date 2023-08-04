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4 августа, 10:43

В Кремле заявили, что Африку стали ревновать к России

Песков: Многие государства ревностно относятся к развитию отношений РФ и Африки

Многие страны ревностно относятся к развитию отношений между РФ и Африкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему США "бесятся" из-за усиления взаимодействия Москвы с партнёрами с другого континента. Представитель Кремля посоветовал относиться к этому не так эмоционально.

Он также заметил, что африканские государства являются одними из наиболее динамично развивающихся. У этого континента самый большой нераскрытый потенциал, и он ищет себе союзников.

"Это не значит, что африканцы собираются ориентироваться только на нас. Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону, и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами", — сказал Песков в беседе с журналистами, добавив, что это "нормальный процесс".

По его мнению, итоги саммита Россия – Африка в Петербурге продемонстрировали, что Москва готова много работать, чтобы выдерживать конкуренцию на континенте. Песков подчеркнул, что это большая ответственность.

Путин и лидеры стран Африки призвали устранить препятствия по зерновой сделке

Путин и лидеры стран Африки призвали устранить препятствия по зерновой сделке

Ранее Лайф писал, что на сайте Кремля появилось совместное заявление президента РФ Владимира Путина и лидеров африканских государств, которые участвуют в мирной миссии по Украине. Этот документ в четверг вечером обнародовали и власти Южно-Африканской Республики (ЮАР).

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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