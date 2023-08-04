В Кремле заявили, что Африку стали ревновать к России
Песков: Многие государства ревностно относятся к развитию отношений РФ и Африки
Многие страны ревностно относятся к развитию отношений между РФ и Африкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему США "бесятся" из-за усиления взаимодействия Москвы с партнёрами с другого континента. Представитель Кремля посоветовал относиться к этому не так эмоционально.
Он также заметил, что африканские государства являются одними из наиболее динамично развивающихся. У этого континента самый большой нераскрытый потенциал, и он ищет себе союзников.
"Это не значит, что африканцы собираются ориентироваться только на нас. Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону, и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами", — сказал Песков в беседе с журналистами, добавив, что это "нормальный процесс".
По его мнению, итоги саммита Россия – Африка в Петербурге продемонстрировали, что Москва готова много работать, чтобы выдерживать конкуренцию на континенте. Песков подчеркнул, что это большая ответственность.
Ранее Лайф писал, что на сайте Кремля появилось совместное заявление президента РФ Владимира Путина и лидеров африканских государств, которые участвуют в мирной миссии по Украине. Этот документ в четверг вечером обнародовали и власти Южно-Африканской Республики (ЮАР).
LIFE / Павел Баранов