Кремль опубликовал заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине

На сайте Кремля опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров стран Африки, которые участвуют в мирной миссии по Украине. Этот документ в четверг вечером обнародовали и власти Южно-Африканской Республики (ЮАР).

"Лидеры отметили прогресс, достигнутый по обсуждавшимся на первой встрече 17 июня 2023 года предложениям касательно гуманитарных вопросов, в частности связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменами пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты", — сказано в заявлении.

В публикации также говорится о том, что участники переговоров призвали устранить препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Это позволит возобновить полную реализацию Черноморской пакетной инициативы — так называемой зерновой сделки.