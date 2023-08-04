Регион

Уведомления отключены

4 августа, 08:11

Кремль опубликовал заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине

На сайте Кремля опубликовано совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров стран Африки, которые участвуют в мирной миссии по Украине. Этот документ в четверг вечером обнародовали и власти Южно-Африканской Республики (ЮАР).

"Лидеры отметили прогресс, достигнутый по обсуждавшимся на первой встрече 17 июня 2023 года предложениям касательно гуманитарных вопросов, в частности связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменами пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты", — сказано в заявлении.

В публикации также говорится о том, что участники переговоров призвали устранить препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Это позволит возобновить полную реализацию Черноморской пакетной инициативы — так называемой зерновой сделки.

Кремль не увидел предпосылок для переговоров с Украиной о мире

Кремль не увидел предпосылок для переговоров с Украиной о мире

В заявлении также призывают ООН принять меры для высвобождения 200 тысяч тонн российских удобрений, которые заблокированы в портах стран – членов Евросоюза.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской миссии с президентом России Владимиром Путиным заявил, что африканские страны выступают за мир на Украине. Российский лидер указал, что РФ с уважением относится к мирным инициативам стран Африки по разрешению украинского кризиса.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • Африка
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров