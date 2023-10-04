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4 октября, 11:07

Анонсирован скорый визит в Россию президента Узбекистана

Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Россию с 5 по 7 октября

<p>Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 5 по 7 октября посетит РФ с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба лидера республики, его поездке предшествовало приглашение российского коллеги Владимира Путина.

Ожидается, что президенты двух стран проведут переговоры в Москве. Также у Мирзиёева запланирована встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и поездка в Татарстан, где он должен провести переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

"Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что президент Республики Сербской Милорад Додик совершит визит в Россию. Поездка европейского политика намечена на конец ноября – начало декабря.

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Наталья Исакова
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