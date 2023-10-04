Анонсирован скорый визит в Россию президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 5 по 7 октября посетит РФ с официальным визитом. Как сообщает пресс-служба лидера республики, его поездке предшествовало приглашение российского коллеги Владимира Путина.

Ожидается, что президенты двух стран проведут переговоры в Москве. Также у Мирзиёева запланирована встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и поездка в Татарстан, где он должен провести переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

"Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.