Президент Республики Сербской Додик посетит Россию в ноябре

Глава Республики Сербской Милорад Додик совершит визит в Россию. Поездка европейского политика намечена на ноябрь, рассказал руководитель представительства энтитета Боснии и Герцеговины в РФ Душко Перович.

"Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября – начале декабря", — поделился Перович с "Известиями".

Также Додик планирует совершить поездку в Китай. В начале августа президент республики сообщал, что намерен посетить Поднебесную в октябре или ноябре. В Пекине политик рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.