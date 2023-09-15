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15 сентября, 00:59

Президент Республики Сербской Додик посетит Россию в ноябре

Глава Республики Сербской Милорад Додик совершит визит в Россию. Поездка европейского политика намечена на ноябрь, рассказал руководитель представительства энтитета Боснии и Герцеговины в РФ Душко Перович.

"Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября – начале декабря", — поделился Перович с "Известиями".

Также Додик планирует совершить поездку в Китай. В начале августа президент республики сообщал, что намерен посетить Поднебесную в октябре или ноябре. В Пекине политик рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Между тем 12 сентября в Россию прибыл глава КНДР Ким Чен Ын. На следующий день он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. В пятницу иностранный гость отправился в Комсомольск-на-Амуре, где планирует посетить ряд предприятий.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Пушкарев
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