Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Председатель КНДР Ким Чен Ын утром 15 сентября прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Там его встречали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

Для северокорейского лидера была развёрнута красная ковровая дорожка, его приветствовали музыкой и цветами. Ученики Инженерной школы держали небольшие флаги КНДР, а участницы творческого объединения "Дружба" угостили Ким Чен Ына хлебом и солью.

По предварительной информации, генсек Трудовой партии Кореи посетит авиапредприятие, специализирующееся на выпуске боевой и гражданской техники. Ранее о "большой программе" Ким Чен Ына в Комсомольске-на-Амуре, а затем во Владивостоке сообщил президент России Владимир Путин.