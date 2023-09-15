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15 сентября, 00:11

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Председатель КНДР Ким Чен Ын утром 15 сентября прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. Там его встречали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

Для северокорейского лидера была развёрнута красная ковровая дорожка, его приветствовали музыкой и цветами. Ученики Инженерной школы держали небольшие флаги КНДР, а участницы творческого объединения "Дружба" угостили Ким Чен Ына хлебом и солью.

Путин заслушал губернатора Амурской области перед вылетом в Москву

Путин заслушал губернатора Амурской области перед вылетом в Москву

По предварительной информации, генсек Трудовой партии Кореи посетит авиапредприятие, специализирующееся на выпуске боевой и гражданской техники. Ранее о "большой программе" Ким Чен Ына в Комсомольске-на-Амуре, а затем во Владивостоке сообщил президент России Владимир Путин.

Напомним, 13 сентября Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский лидер отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Он выразил надежду на то, что наши страны будут всегда вместе бороться с империализмом.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Лариса Сафронова
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