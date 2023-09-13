Путин заслушал губернатора Амурской области перед вылетом в Москву

Президент России Владимир Путин встретился в Благовещенске с губернатором Амурской области Василием Орловым, завершая свою поездку в Дальневосточный федеральный округ. Они обсудили вопросы экономики и развития региона. Запись их разговора опубликовала пресс-служба Кремля.

Встреча президента России Владимира Путина и главы Амурской области Василия Орлова. Видео © T.me / Кремль. Новости

"Показатели экономики у нас в регионе стабильны. По уровню валового регионального продукта у нас на протяжении пяти лет очень хорошая динамика", — сообщил президенту Орлов.

Губернатор рассказал, что в этом году регион рассчитывает заработать 618 миллиардов рублей валового регионального продукта (ВРП). Экономика области уже несколько лет показывает стабильный рост, в 2018 году объём ВРП составлял 334 миллиарда рублей, в нынешнем — 618, а в 2024 рассчитывают выйти на показатель в 670 миллиардов.