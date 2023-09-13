Путин заслушал губернатора Амурской области перед вылетом в Москву
Путин провёл встречу с губернатором Амурской области Орловым в Благовещенске
Президент России Владимир Путин с губернатором Амурской области Василием Орловым. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин встретился в Благовещенске с губернатором Амурской области Василием Орловым, завершая свою поездку в Дальневосточный федеральный округ. Они обсудили вопросы экономики и развития региона. Запись их разговора опубликовала пресс-служба Кремля.
Встреча президента России Владимира Путина и главы Амурской области Василия Орлова. Видео © T.me / Кремль. Новости
"Показатели экономики у нас в регионе стабильны. По уровню валового регионального продукта у нас на протяжении пяти лет очень хорошая динамика", — сообщил президенту Орлов.
Губернатор рассказал, что в этом году регион рассчитывает заработать 618 миллиардов рублей валового регионального продукта (ВРП). Экономика области уже несколько лет показывает стабильный рост, в 2018 году объём ВРП составлял 334 миллиарда рублей, в нынешнем — 618, а в 2024 рассчитывают выйти на показатель в 670 миллиардов.
Причины такой хорошей экономической картины Орлов связывает с реализацией масштабных проектов газоперерабатывающего комплекса, которые курирует лично президент. В основной капитал региона поступают крупные инвестиции, по их объёму Амурская область установит рекорд за 2023 год — от инвесторов в бюджет поступило 485 миллиардов рублей.
Напомним, одной из целей поездки президента на Дальний Восток стала встреча с Ким Чен Ыном, который прибыл в Россию накануне. Сам лидер КНДР назвал свой визит демонстрацией важности отношений двух стран. Сегодня он и президент РФ Владимир Путин посетили космодром Восточный, где провели переговоры. На встрече Ким Чен Ын заявил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет. Он выразил надежду, что Москва и Пхеньян будут вместе бороться с империализмом. Позднее Путин рассказал, что северокорейский лидер планирует посетить два российских города — Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.