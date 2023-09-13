Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 12:36

Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод в Свободном

<p>Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Президент России Владимир Путин после переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) в районе Свободного Амурской области.

Как подчёркивается в справочных материалах к мероприятию, строительство Амурского ГПЗ было начато в октябре 2015 года в рамках Восточной газовой программы "Газпрома" на территории ТОР "Амурская". Для реализации данного проекта было привлечено порядка тысячи поставщиков оборудования и более ста подрядчиков.

Ежегодно завод может перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа, а обеспечивают это шесть технологических линий мощностью семь миллиардов кубометров в год каждая. Кроме того, масштабный проект подразумевает три установки очистки, сжижения и затаривания сверхчистого гелия мощностью 20 миллиардов кубометров газа ежегодно каждая.

Амурский ГПЗ занимается разделением сырьевого газа на фракции, которые в дальнейшем подлежат глубокой переработке и использованию в газохимической и других отраслях промышленности. Планируется, что после выхода на полную мощность он будет ежегодно выпускать 38 миллиардов кубометров метановой фракции, 2,4 миллиона тонн этана, полтора миллиона сжиженных углеводородных газов, а также 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции и 60 миллионов кубометров сверхчистого гелия.

А один из ключевых продуктов Амурского ГПЗ — гелий — очищен до 99,9999%. Подчёркивается, что завод станет мировым лидером по его производству. Указывается, что после выхода на полную мощность на предприятии будут заняты 3,2 тысячи человек.

Путин посетил Саров

Путин посетил Саров

Также сегодня Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс для ракет "Союз-2" на космодроме Восточный в Амурской области. Он расположен на площади около 45 тысяч квадратных метров и предусматривает всю современную инфраструктуру для приёма ракет-носителей, проведения предполётной подготовки и самого пуска.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Энергетика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров