Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод в Свободном
Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Президент России Владимир Путин после переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) в районе Свободного Амурской области.
Как подчёркивается в справочных материалах к мероприятию, строительство Амурского ГПЗ было начато в октябре 2015 года в рамках Восточной газовой программы "Газпрома" на территории ТОР "Амурская". Для реализации данного проекта было привлечено порядка тысячи поставщиков оборудования и более ста подрядчиков.
Ежегодно завод может перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа, а обеспечивают это шесть технологических линий мощностью семь миллиардов кубометров в год каждая. Кроме того, масштабный проект подразумевает три установки очистки, сжижения и затаривания сверхчистого гелия мощностью 20 миллиардов кубометров газа ежегодно каждая.
Амурский ГПЗ занимается разделением сырьевого газа на фракции, которые в дальнейшем подлежат глубокой переработке и использованию в газохимической и других отраслях промышленности. Планируется, что после выхода на полную мощность он будет ежегодно выпускать 38 миллиардов кубометров метановой фракции, 2,4 миллиона тонн этана, полтора миллиона сжиженных углеводородных газов, а также 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции и 60 миллионов кубометров сверхчистого гелия.
А один из ключевых продуктов Амурского ГПЗ — гелий — очищен до 99,9999%. Подчёркивается, что завод станет мировым лидером по его производству. Указывается, что после выхода на полную мощность на предприятии будут заняты 3,2 тысячи человек.
Также сегодня Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс для ракет "Союз-2" на космодроме Восточный в Амурской области. Он расположен на площади около 45 тысяч квадратных метров и предусматривает всю современную инфраструктуру для приёма ракет-носителей, проведения предполётной подготовки и самого пуска.