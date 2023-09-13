Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод в Свободном

Президент России Владимир Путин после переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ) в районе Свободного Амурской области.

Как подчёркивается в справочных материалах к мероприятию, строительство Амурского ГПЗ было начато в октябре 2015 года в рамках Восточной газовой программы "Газпрома" на территории ТОР "Амурская". Для реализации данного проекта было привлечено порядка тысячи поставщиков оборудования и более ста подрядчиков.

Ежегодно завод может перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа, а обеспечивают это шесть технологических линий мощностью семь миллиардов кубометров в год каждая. Кроме того, масштабный проект подразумевает три установки очистки, сжижения и затаривания сверхчистого гелия мощностью 20 миллиардов кубометров газа ежегодно каждая.

Амурский ГПЗ занимается разделением сырьевого газа на фракции, которые в дальнейшем подлежат глубокой переработке и использованию в газохимической и других отраслях промышленности. Планируется, что после выхода на полную мощность он будет ежегодно выпускать 38 миллиардов кубометров метановой фракции, 2,4 миллиона тонн этана, полтора миллиона сжиженных углеводородных газов, а также 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции и 60 миллионов кубометров сверхчистого гелия.

А один из ключевых продуктов Амурского ГПЗ — гелий — очищен до 99,9999%. Подчёркивается, что завод станет мировым лидером по его производству. Указывается, что после выхода на полную мощность на предприятии будут заняты 3,2 тысячи человек.