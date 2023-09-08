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8 сентября, 16:25

Путин посетил Саров

Президент России Владимир Путин приехал в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Здесь глава государства возложил букет алых роз к памятнику выдающемуся учёному, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.

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Напомним, сегодня у президента очень насыщенный рабочий день. Он принял участие в церемонии открытия движения на участке трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. В самом Арзамасе Путин посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества, а затем приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Здесь Владимир Путин остановил кортеж и вышел к людям: собралась толпа желающих пожать руку и пожелать здоровья главе государства. Некоторым это удалось.

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Александра Вишнякова
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