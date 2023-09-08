Путин — об отношении Киева к православным храмам: Всё разрушают только
Президент России Владимир Путин во время посещения Серафимо-Дивеевского монастыря отметил разрушительный характер действий Киева в отношении православных храмов и святынь.
Во время рабочей поездки в Нижегородскую область глава государства побывал в Серафимо-Дивеевском монастыре, где осмотрел, в частности, Благовещенский собор. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий рассказал президенту, что у этого храма есть "связь с Киевом" (он строился как Успенский собор Киево-Печерской лавры).
Президент РФ Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"
"Всё разрушают только [в Киеве]", — заметил в ответ Путин.
Напомним, что сегодня у президента очень насыщенный рабочий день. Он принял участие в церемонии открытия движения на участке трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. В самом Арзамасе Путин посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества, а затем приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.
Телеграм-канал "Кремль. Новости"