Путин — об отношении Киева к православным храмам: Всё разрушают только

Во время рабочей поездки в Нижегородскую область глава государства побывал в Серафимо-Дивеевском монастыре, где осмотрел, в частности, Благовещенский собор. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий рассказал президенту, что у этого храма есть "связь с Киевом" (он строился как Успенский собор Киево-Печерской лавры).