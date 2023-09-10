Президент Бразилии хочет посетить саммит БРИКС в России
Глава Бразилии Лула да Силва заявил о намерении приехать на саммит БРИКС в РФ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить саммит БРИКС в России в 2024 году и пригласить президента Владимира Путина на следующую встречу лидеров стран "Большой двадцатки", которая пройдёт в южноамериканской стране. Об этом он заявил в беседе с индийским телеканалом Firstpost.
"Он (Путин. — Прим. Лайфа) будет приглашён, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит БРИКС в России", — сказал Лула да Силва.
Политик также выразил уверенность, что президенты Индии, Китая, Южно-Африканской Республики (ЮАР), Саудовской Аравии и других стран – участниц объединения БРИКС посетят Россию, чтобы принять участие в саммите. Кроме того, Лула да Силва подчеркнул: Путин может спокойно приехать в Бразилию, ведь, пока он занимает пост президента, нет ни одного шанса на то, что его задержат в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС).
Как сообщал Лайф, в марте 2023 года МУС выдал ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, МВД РФ объявило в розыск прокурора Карима Хана, а 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения ему и судье МУС Сальваторе Айтале.
ТАСС / EPA / Andre Borges