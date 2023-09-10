Президент Бразилии хочет посетить саммит БРИКС в России

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить саммит БРИКС в России в 2024 году и пригласить президента Владимира Путина на следующую встречу лидеров стран "Большой двадцатки", которая пройдёт в южноамериканской стране. Об этом он заявил в беседе с индийским телеканалом Firstpost.

"Он (Путин. — Прим. Лайфа) будет приглашён, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит БРИКС в России", — сказал Лула да Силва.