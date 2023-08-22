Президент Бразилии опроверг сообщения о том, что страна против расширения БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Политик отметил, что ожидает решений по этому вопросу на саммите в ЮАР.

"Думаю, что на этой встрече будут приняты какие-то важные решения по вопросу о присоединении новых стран. Я поддерживаю вхождение новых стран", — заявил да Силва в ходе еженедельного интервью, трансляция которого велось на его страницах в социальных сетях.

Бразильский лидер полагает, что расширение БРИКС позволит укрепить и само объединение, и его Новый банк развития. По словам да Силвы, страны – участницы организации солидарны по этому вопросу, но им нужно выработать соответствующий регламент. Также, по словам президента южноамериканской республики, БРИКС не должен становиться закрытым клубом "богатых" по примеру G7.

Заявление да Силвы опровергает информацию Reuters, которое назвало Бразилию главным противником расширения БРИКС. В начале августа агентство заявило, что власти страны якобы всерьёз обеспокоены возможной потерей авторитета альянса при вступлении других участников.