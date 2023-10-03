В Кремле высказались о возможности визита Путина в Армению
Песков: Не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказываться от поездки в Армению
Кремлю не хотелось бы, чтобы президенту России Владимиру Путину когда-нибудь пришлось отказываться от поездки в Армению. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который выдал "ордер" на "арест" российского лидера.
"Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, означает ли ратификация Ереваном Римского статута, что лидер страны откажется от поездок в республику.
Песков также назвал Ереван союзником Москвы и отметил, что россиян, безусловно, многое объединяет с братским армянским народом.
Напомним, сегодня, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его ещё в 1999-м. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. И только в марте 2023 года — после выдачи МУС "ордера" на "арест" президента РФ Владимира Путина — инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При ратификации документа президент РФ должен быть задержан в случае посещения Армении. Недавно Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения этого вопроса, но не учёл позицию РФ.
ТАСС / Владимир Смирнов