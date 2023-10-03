В Кремле высказались о возможности визита Путина в Армению

Кремлю не хотелось бы, чтобы президенту России Владимиру Путину когда-нибудь пришлось отказываться от поездки в Армению. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который выдал "ордер" на "арест" российского лидера.

"Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, означает ли ратификация Ереваном Римского статута, что лидер страны откажется от поездок в республику.