В Кремле отреагировали на присоединение Армении к Римскому статуту

Россия считает Армению партнёром, но к руководству республики у Москвы есть вопросы. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение Еревана ратифицировать Римский статут. Это решение представитель Кремля назвал некорректным шагом.

"Армения — это дружественное нам государство, наш партнёр. Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне", — отметил представитель Кремля.