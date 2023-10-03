В Кремле отреагировали на присоединение Армении к Римскому статуту
Песков назвал присоединение Армении к Римскому статуту некорректным шагом
Россия считает Армению партнёром, но к руководству республики у Москвы есть вопросы. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение Еревана ратифицировать Римский статут. Это решение представитель Кремля назвал некорректным шагом.
"Армения — это дружественное нам государство, наш партнёр. Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне", — отметил представитель Кремля.
Напомним, сегодня, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Республика подписала этот документ ещё в 1999-м, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики и вовсе признал статут противоречащим основному закону. А в марте 2023 года — после выдачи МУС "ордера" на "арест" президента РФ Владимира Путина — инстанция передумала. Теперь Путин может быть задержан в случае посещения Армении.
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