Регион

Уведомления отключены

3 октября, 09:12

Парламент Армении ратифицировал Римский статут

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в ходе заседания 3 октября. Представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян ранее заявил, что документ якобы направлен против военных Азербайджана, а не против России.

При этом оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" отказались рассматривать вопрос о ратификации и покинули зал заседаний. Единственной политсилой, принимавшей участие в обсуждениях, стала партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор".

"Самые негативные": МИД предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута МУС

"Самые негативные": МИД предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута МУС

Напомним, Армения подписала Римский статут ещё в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. И только в марте 2023 года — после выдачи МУС "ордеров" на "арест" президента РФ Владимира Путина — инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При ратификации документа президент РФ должен быть задержан в случае посещения Армении. Недавно Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения этого вопроса, но не учёл позицию РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров