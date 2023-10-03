Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в ходе заседания 3 октября. Представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян ранее заявил, что документ якобы направлен против военных Азербайджана, а не против России.

Напомним, Армения подписала Римский статут ещё в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. И только в марте 2023 года — после выдачи МУС "ордеров" на "арест" президента РФ Владимира Путина — инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При ратификации документа президент РФ должен быть задержан в случае посещения Армении. Недавно Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения этого вопроса, но не учёл позицию РФ.