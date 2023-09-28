"Самые негативные": МИД предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута МУС
МИД: Ратификация Римского статута МУС Арменией испортит отношения с Россией
Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией будет иметь самые негативные последствия для российско-армянских отношений. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Как отметили в ведомстве, до Еревана изначально довели позицию о неприемлемости ратификации Римского статута МУС в условиях, когда данная структура в марте текущего года выдала "ордер на арест" президента РФ Владимира Путина. После этого армянская сторона предложила заключить двустороннее соглашение по этому вопросу, однако позиция Москвы не была учтена.
"Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтён, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута", — отметили в министерстве.
Там добавили, что это будет иметь самые негативные последствия для отношений Москвы и Еревана.
Ранее Армения предложила России подписать соглашение по Римскому статуту МУС. Как отметил представитель Еревана по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян, даже если Москва не захочет подписать данное соглашение, то разговор о возможном аресте российского президента Владимира Путина в случае его визита в Армению "является неразумным", так как у лидеров государств "есть иммунитет".
Напомним, Армения подписала Римский статут ещё в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. А в марте 2023 года после выдачи МУС "ордеров" на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой инстанция передумала — КС Армении признал Римский статут соответствующим основному закону. 1 сентября стало известно, что правительство страны направило Римский статут в парламент для ратификации. 28 сентября профильная комиссия парламента Армении поддержала ратификацию Римского статута. Оппозиция Армении считает действия Еревана "политической слепотой".
VK / МИД России