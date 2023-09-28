"Самые негативные": МИД предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута МУС

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией будет иметь самые негативные последствия для российско-армянских отношений. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Как отметили в ведомстве, до Еревана изначально довели позицию о неприемлемости ратификации Римского статута МУС в условиях, когда данная структура в марте текущего года выдала "ордер на арест" президента РФ Владимира Путина. После этого армянская сторона предложила заключить двустороннее соглашение по этому вопросу, однако позиция Москвы не была учтена.

"Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтён, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута", — отметили в министерстве.

Там добавили, что это будет иметь самые негативные последствия для отношений Москвы и Еревана.