Профильная комиссия парламента Армении поддержала ратификацию Римского статута

Напомним, в марте текущего года после выдачи Международным уголовным судом "ордеров" на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим основному закону страны. В случае ратификации документа в Армении оба политика могут быть задержаны при посещении республики. Как не раз утверждал Никол Пашинян, это решение якобы не направлено против РФ, но оно в интересах Армении.