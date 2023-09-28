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28 сентября, 08:14

Профильная комиссия парламента Армении поддержала ратификацию Римского статута

Комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

"Все присутствующие проголосовали за принятие данного законопроекта и включение его в повестку заседаний парламента", — заявила замглавы комиссии Арусяк Джулакян.

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Напомним, в марте текущего года после выдачи Международным уголовным судом "ордеров" на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим основному закону страны. В случае ратификации документа в Армении оба политика могут быть задержаны при посещении республики. Как не раз утверждал Никол Пашинян, это решение якобы не направлено против РФ, но оно в интересах Армении.

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Wikipedia / Marcin Konsek

Александра Вишнякова
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