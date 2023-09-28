Армения предложила России подписать соглашение по Римскому статуту МУС

Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом рассказал на брифинге представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

"Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись", — отметил он.

По словам Киракосяна, если Москва не захочет подписать данное соглашение, то разговор о возможном аресте российского президента Владимира Путина в случае его визита в Армению "является неразумным", так как у лидеров государств "есть иммунитет".