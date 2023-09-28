Армения предложила России подписать соглашение по Римскому статуту МУС
Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом рассказал на брифинге представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.
"Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись", — отметил он.
По словам Киракосяна, если Москва не захочет подписать данное соглашение, то разговор о возможном аресте российского президента Владимира Путина в случае его визита в Армению "является неразумным", так как у лидеров государств "есть иммунитет".
Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, МВД РФ объявило в розыск прокурора Карима Хана, а 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения ему и судье МУС Сальваторе Айтале. 25 сентября МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского. В Госдуме заявили, что данный гражданин Польши спит и видит, как бы насолить Москве.
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