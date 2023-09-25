В Госдуме рассказали о беспределе поляка Хофманьского, объявленного в розыск
Депутат Толмачёв: Глава МУС Хофманьский спит и видит, как бы насолить Москве
России уже давно следовало объявить в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы Александр Толмачёв.
По его словам, этот этнический поляк спит и видит, чтобы в чём-то обвинить Россию, но вовлекать в личную вендетту международный институт — это уже явный беспредел.
"Наши власти обеспечивают безопасность детей в условиях специальной военной операции, а за это наши "западные друзья" возбуждают уголовные дела: вот она, так называемая борьба за права человека по-европейски", — рассуждает собеседник Лайфа.
Толмачёв подчеркнул, что политики по всему миру должны понимать, что в случае нарушения нашего суверенитета и посягательства на законно избранного руководителя России для них последует неизбежное наказание.
"Это предупреждение для всех, кто пока только думает сделать что-то подобное. Будем надеяться, что они услышат и нам не придётся прибегать к более серьёзным решениям", — заключил российский парламентарий.
Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордера на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это МВД РФ объявило в розыск прокурора Карима Хана, а 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения ему и судье МУС Сальваторе Айтале. Сегодня стало известно, что МВД объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского.
ICC-CPI / Max Koot