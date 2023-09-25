В Госдуме рассказали о беспределе поляка Хофманьского, объявленного в розыск

России уже давно следовало объявить в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы Александр Толмачёв.

По его словам, этот этнический поляк спит и видит, чтобы в чём-то обвинить Россию, но вовлекать в личную вендетту международный институт — это уже явный беспредел.

"Наши власти обеспечивают безопасность детей в условиях специальной военной операции, а за это наши "западные друзья" возбуждают уголовные дела: вот она, так называемая борьба за права человека по-европейски", — рассуждает собеседник Лайфа.

Толмачёв подчеркнул, что политики по всему миру должны понимать, что в случае нарушения нашего суверенитета и посягательства на законно избранного руководителя России для них последует неизбежное наказание.