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25 сентября, 10:26
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МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского

<p>Председатель МУС Петр Хофманьский. Обложка © <a href="https://www.icc-cpi.int/news/statement-president-international-criminal-court-judge-piotr-hofmanski-occasion-human-rights" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ICC-CPI</a></p>

Председатель МУС Петр Хофманьский. Обложка © ICC-CPI

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Розыск ведётся по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно.

"Хофманьский Пётр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ",  говорится в базе ведомства.

Также в розыске первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

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Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордера на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это МВД РФ объявило в розыск прокурора Карима Хана, а 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения ему и судье МУС Сальваторе Айтале. В августе Россия также ввела санкции против Хана.

Александра Вишнякова
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