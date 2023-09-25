МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского
Председатель МУС Петр Хофманьский. Обложка © ICC-CPI
МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского. Розыск ведётся по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно.
"Хофманьский Пётр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе ведомства.
Также в розыске первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.
Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордера на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это МВД РФ объявило в розыск прокурора Карима Хана, а 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения ему и судье МУС Сальваторе Айтале. В августе Россия также ввела санкции против Хана.