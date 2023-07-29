Медведев предупредил о риске масштабной войны из-за "опасных игрищ" Запада

Решения Международного уголовного суда для РФ ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником МУС. Кроме того, Россия презирает эту организацию. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что судьи "убогого МУС" продолжают оправдывать неисполнимое и опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест российского лидера Владимира Путина.

Медведев подчеркнул, что враги России снова проигнорировали принципы международного права, в частности, на нераспространение действия международного договора на те страны, которые в нём не участвуют. Зампред Совбеза РФ напомнил, что, согласно Венской конвенцией 1969 года, если в договоре предусмотрены обязанности для третьих государств, то важно согласие стран их выполнять.

"Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдёт никогда. Мы желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия", — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, доводы, используемые "гаагскими судобюрократами" — беспрецедентное злоупотребление мандатом, который выдан им в рамках Римского статута. Медведев уверен: они хотят переписать главные принципы международного права в угоду "суицидальным намерениям дряхлеющего гегемона".

"Этих работающих по вызову юристов не смущает отсутствие у суда правоспособности для осуществления неограниченной универсальной юрисдикции в отношении международных преступлений. В соответствии с Римским статутом универсальная юрисдикция МУС предусмотрена только в случае передачи Совбезом ООН на рассмотрение прокурора этого суда соответствующего производства, а ничего подобного в настоящее время нет", — подчеркнул он.

Медведев добавил, что обладание данной компетенцией в полном объёме возможно только после "признания правосубъектности этого суда erga omnes" всеми странами, однако с этим у МУС проблемы. По его словам, далеко не все государства готовы отдать юрисдикцию.

"Действия МУС "косвенно поддерживаются" членами Совета Безопасности ООН. Обоснование — у них "никогда не было возражений по поводу роли суда, его мандата или международной квалификации". У "служителей Фемиды" вновь проблемы как с элементарным счётом, так и собственной памятью", — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что среди тех стран, которые не признают юрисдикцию МУС, трое из пяти постоянных членов Совбеза ООН — РФ, Китай и США. Кроме того, Медведев назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена "больным сутенёром", который, формально не участвуя в разборках МУС, тайно руководит "домом правовой терпимости", в частности, проигнорировав мнение Пентагона, приказал администрации передать в суд сведения о "действиях России" на Украине. Причём в Министерстве обороны США предупреждали Байдена, что такие действия могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военнослужащих.