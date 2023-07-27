МВД РФ объявило о розыск судью МУС Аканэ, выдавшую oрдер на арест Путина

Судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье. Эта информация опубликована в базе розыска МВД России.