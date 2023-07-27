МВД РФ объявило о розыск судью МУС Аканэ, выдавшую oрдер на арест Путина
Судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье. Эта информация опубликована в базе розыска МВД России.
"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ", — указывает ведомство, не называя статью.
Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на "арест" Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не признаёт его юрисдикцию, а МВД РФ объявило в розыск Хана Карима Асада Ахмада — прокурора МУС. 21 мая СК РФ заочно предъявил обвинения сразу судье и прокурору МУС — Сальваторе Айтале и Кариму Асаду Ахмаду. Действия каждого из них оценивались сразу по нескольким статьям УК РФ.