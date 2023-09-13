Первая страна задумалась о выходе из МУС на фоне выдачи ордера на арест Путина

Министр юстиции Бразилии Флавио Дино сообщил, что правительство страны может пересмотреть соглашение о присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Дело в дисбалансе, вызванном отказом ведущих стран, таких как США и Китай, принимать в этом участие.

"Статут МУС был ратифицирован в бразильском законодательстве, однако многие страны мира, в том числе самые влиятельные, этого не сделали. Президент Лула да Силва... правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором одни страны присоединились к юрисдикции МУС, а другие — нет. Например, США, Китай и другие", — сказал глава Минюста журналистам перед слушаниями в Сенате, слова чиновника приводит портал G1.