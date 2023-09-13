Первая страна задумалась о выходе из МУС на фоне выдачи ордера на арест Путина
Глава Минюста Бразилии Дино допустил отказ страны от членства в МУС
Министр юстиции Бразилии Флавио Дино сообщил, что правительство страны может пересмотреть соглашение о присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Дело в дисбалансе, вызванном отказом ведущих стран, таких как США и Китай, принимать в этом участие.
"Статут МУС был ратифицирован в бразильском законодательстве, однако многие страны мира, в том числе самые влиятельные, этого не сделали. Президент Лула да Силва... правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором одни страны присоединились к юрисдикции МУС, а другие — нет. Например, США, Китай и другие", — сказал глава Минюста журналистам перед слушаниями в Сенате, слова чиновника приводит портал G1.
Дино пояснил, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность Римскому статуту МУС в связи с отсутствием равенства между странами в применении этого инструмента.
А вот Армения на пути к ратификации Римского статута. В марте 2023 года после выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой инстанция передумала — КС республики признал Римский статут соответствующим основному закону. Если документ будет ратифицирован, то Армения может задержать на своей территории Путина и Львову-Белову. Оппозиция страны считает эти действия "политической слепотой". Сам же Пашинян уже уверял, что ратификация Римского статута не направлена против России.
Kremlin.ru