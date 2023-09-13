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13 сентября, 17:40
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Первая страна задумалась о выходе из МУС на фоне выдачи ордера на арест Путина

Глава Минюста Бразилии Дино допустил отказ страны от членства в МУС

Министр юстиции Бразилии Флавио Дино сообщил, что правительство страны может пересмотреть соглашение о присоединении к юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Дело в дисбалансе, вызванном отказом ведущих стран, таких как США и Китай, принимать в этом участие.

"Статут МУС был ратифицирован в бразильском законодательстве, однако многие страны мира, в том числе самые влиятельные, этого не сделали. Президент Лула да Силва... правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором одни страны присоединились к юрисдикции МУС, а другие — нет. Например, США, Китай и другие", сказал глава Минюста журналистам перед слушаниями в Сенате, слова чиновника приводит портал G1.

Дино пояснил, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность Римскому статуту МУС в связи с отсутствием равенства между странами в применении этого инструмента.

Пашинян анонсировал ратификацию Римского статута МУС в полном объёме

Пашинян анонсировал ратификацию Римского статута МУС в полном объёме

А вот Армения на пути к ратификации Римского статута. В марте 2023 года после выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой инстанция передумала — КС республики признал Римский статут соответствующим основному закону. Если документ будет ратифицирован, то Армения может задержать на своей территории Путина и Львову-Белову. Оппозиция страны считает эти действия "политической слепотой". Сам же Пашинян уже уверял, что ратификация Римского статута не направлена против России.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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