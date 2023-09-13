Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 14:55

Пашинян анонсировал ратификацию Римского статута МУС в полном объёме

Власти Армении собираются провести ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в полном объёме, заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян и повторил, что этот шаг не преследует цели навредить России.

"Правительство направило Римский статут в парламент, у нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объёме. Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности", — сказал армянский премьер на правительственном часе в парламенте.

Раскрыта многоходовка Пашиняна с Римским статутом и объединением с врагами России

Раскрыта многоходовка Пашиняна с Римским статутом и объединением с врагами России

Напомним, Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. В марте 2023 года после выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой инстанция передумала — КС Армении признал Римский статут соответствующим основному закону. Если документ будет ратифицирован, то Армения может задержать на своей территории Путина и Львову-Белову. Оппозиция Армении считает эти действия "политической слепотой". Сам же Пашинян уже уверял, что ратификация Римского статута не направлена против России.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров