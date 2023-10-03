Оппозиционные фракции парламента Армении отказались обсуждать Римский статут
Оппозиционные парламентские фракции "Армения" и "Честь имею" отказались участвовать в обсуждении ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и покинули зал заседаний. Единственной фракцией, принимающей участие в обсуждениях, является партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор". Она уже объявила, что будет голосовать в пользу этого законопроекта.
Представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян указал, что ратификация Римского статута направлена против военных Азербайджана, которые совершили военные преступления на территории Армении. При этом оппозиционные армянские партии ранее осудили решение ратифицировать данный документ, отметив, что власти страны таким шагом сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией.
Ранее Лайф писал, что парламент Армении намерен рассмотреть вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в ходе заседания 3 октября. До этого документ поддержала Комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам.
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