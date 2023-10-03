Оппозиционные фракции парламента Армении отказались обсуждать Римский статут

Оппозиционные парламентские фракции "Армения" и "Честь имею" отказались участвовать в обсуждении ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и покинули зал заседаний. Единственной фракцией, принимающей участие в обсуждениях, является партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор". Она уже объявила, что будет голосовать в пользу этого законопроекта.