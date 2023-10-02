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2 октября, 15:17

Парламент Армении рассмотрит вопрос о ратификации Римского статута 3 октября

Парламент Армении рассмотрит вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в ходе заседания 3 октября.

"Обсуждать принятие Римского статута МУС и принятие декларации об обратном признании юрисдикции МУС в соответствии с пунктом 3 статьи 12 статута", — говорится в сообщении на сайте парламента.

Ранее документ поддержала комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам.

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Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал "ордеры" на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тем временем в Армении задумались о ратификации Римского статута МУС. Если это случится, оба политика могут быть задержаны при посещении республики. Но недавно Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута.

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Александра Вишнякова
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