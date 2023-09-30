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30 сентября, 01:08

Политолог счёл решение Армении ратифицировать Римский статут недружественным жестом

Политолог Коровин: Ратификация Римского статута — недружественный жест Армении

Возможность ратифицировать Римский статут МУС — откровенно недружественный жест со стороны Армении. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал политолог и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Он обратил внимание на то, что решение принимается США, а не Правительством Армении, а значит, в случае нарушения договорённостей никто из армянского правительства не будет нести за это ответственность. По мнению Коровина, премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет разорвать отношения с Россией и уничтожить армянское государство как субъект государственного права.

"Это вытекает из действий нынешних политических элит Армении, которым всё равно неинтересно, что будет с нацией", — заявил Коровин.

Он обратил внимание на то, что Пашинян выполняет миссию Запада по установлению контроля над Южным Кавказом, он считает себя частью глобальной элиты и ему безразличны интересы Армении.

Песков: Решение Армении ратифицировать Римский статут является враждебным по отношению к РФ

Песков: Решение Армении ратифицировать Римский статут является враждебным по отношению к РФ

Ранее пресс-служба МИД России сообщила, что ратификация Римского статута МУС Арменией будет иметь самые негативные последствия для российско-армянских отношений.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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