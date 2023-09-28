Песков: Решение Армении ратифицировать Римский статут является враждебным по отношению к РФ

Решение власти Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является чрезвычайно враждебным по отношению к России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва не приветствует намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту. Как он указал, армянская сторона прекрасно знает, что РФ не является участником Римского статута.

"И Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем", — подчеркнул Песков.

Ранее Лайф писал, что комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.