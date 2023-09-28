Песков: Решение Армении ратифицировать Римский статут является враждебным по отношению к РФ
Песков назвал враждебным по отношению к РФ решение Армении по Римскому статуту
Решение власти Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является чрезвычайно враждебным по отношению к России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Москва не приветствует намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту. Как он указал, армянская сторона прекрасно знает, что РФ не является участником Римского статута.
"И Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем", — подчеркнул Песков.
Ранее Лайф писал, что комиссия парламента Армении по государственно-правовым вопросам приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
Напомним, в марте текущего года после выдачи Международным уголовным судом "ордеров" на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим основному закону страны. В случае ратификации документа в Армении оба политика могут быть задержаны при посещении республики. Как не раз утверждал премьер страны Никол Пашинян, это решение якобы не направлено против РФ, но оно в интересах Армении.
ТАСС / Артём Геодакян