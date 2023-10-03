Политолог дал прогноз по отношениям РФ и Армении после ратификации парламентом Римского статута
Асафов: Ратификация парламентом Армении Римского статута МУС незначима для РФ
Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является ожидаемым и незначимым для РФ событием. Об этом в разговоре с Лайфом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, это не только давно запланированное действие международного характера, но и сиюминутная история демонстрации России определённого отношения.
"И с учётом всех происходящих событий, с учётом обвинений, звучащих в сторону России и в сторону российского руководства, безусловно, очевидно, что это очередной знак. Но в любом случае подобными знаками вся повестка господина Пашиняна все эти годы наполнена. И здесь, безусловно, с точки зрения политических процессов это для нас незначимое, ожидаемое и, в принципе, понятное действие", — сказал Асафов.
Политолог считает, что отношения с Арменией в текущей ситуации будут идти по негативному треку, потому что Ереван находится в фокусе влияния западных государств. Прогнозировать улучшение отношений можно только после смены руководства страны.
Напомним, сегодня, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его ещё в 1999-м. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. И только в марте 2023 года — после выдачи МУС "ордеров" на "арест" президента РФ Владимира Путина — инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При ратификации документа президент РФ должен быть задержан в случае посещения Армении. Недавно Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения этого вопроса, но не учёл позиции РФ.
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