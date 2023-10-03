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3 октября, 11:22

Политолог дал прогноз по отношениям РФ и Армении после ратификации парламентом Римского статута

Асафов: Ратификация парламентом Армении Римского статута МУС незначима для РФ

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является ожидаемым и незначимым для РФ событием. Об этом в разговоре с Лайфом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, это не только давно запланированное действие международного характера, но и сиюминутная история демонстрации России определённого отношения.

"И с учётом всех происходящих событий, с учётом обвинений, звучащих в сторону России и в сторону российского руководства, безусловно, очевидно, что это очередной знак. Но в любом случае подобными знаками вся повестка господина Пашиняна все эти годы наполнена. И здесь, безусловно, с точки зрения политических процессов это для нас незначимое, ожидаемое и, в принципе, понятное действие", — сказал Асафов.

Политолог считает, что отношения с Арменией в текущей ситуации будут идти по негативному треку, потому что Ереван находится в фокусе влияния западных государств. Прогнозировать улучшение отношений можно только после смены руководства страны.

Оппозиционные фракции парламента Армении отказались обсуждать Римский статут

Оппозиционные фракции парламента Армении отказались обсуждать Римский статут

Напомним, сегодня, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его ещё в 1999-м. В 2004 году Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. И только в марте 2023 года — после выдачи МУС "ордеров" на "арест" президента РФ Владимира Путина — инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При ратификации документа президент РФ должен быть задержан в случае посещения Армении. Недавно Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения этого вопроса, но не учёл позиции РФ.

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Ольга Годуненко
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