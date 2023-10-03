Политолог дал прогноз по отношениям РФ и Армении после ратификации парламентом Римского статута

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является ожидаемым и незначимым для РФ событием. Об этом в разговоре с Лайфом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, это не только давно запланированное действие международного характера, но и сиюминутная история демонстрации России определённого отношения.

"И с учётом всех происходящих событий, с учётом обвинений, звучащих в сторону России и в сторону российского руководства, безусловно, очевидно, что это очередной знак. Но в любом случае подобными знаками вся повестка господина Пашиняна все эти годы наполнена. И здесь, безусловно, с точки зрения политических процессов это для нас незначимое, ожидаемое и, в принципе, понятное действие", — сказал Асафов.

Политолог считает, что отношения с Арменией в текущей ситуации будут идти по негативному треку, потому что Ереван находится в фокусе влияния западных государств. Прогнозировать улучшение отношений можно только после смены руководства страны.