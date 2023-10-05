"Ам — и всё": Путин показал, как Украина относится к российским деньгам за транзит газа

Россия продолжает поставлять газ через Украину, причём Киев получает за это деньги с удовольствием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Путин заявил, что Киев с удовольствием получает деньги за поставки газа через Украину. Видео © LIFE

"Мы же транзитируем газ через Украину и платим деньги, так, на минуточку. Мы слышим, что мы агрессоры, такие-рассякие, но деньги, судя по всему, не пахнут. Деньги получают за транзит с удовольствием. Кассируют это всё. Ам — и всё", — сказал глава государства.

Модератор дискуссии спросил Путина, зачем Россия платит деньги Украине, на что президент ответил, что Незалежная — это транзитная страна.

"А поставляем мы транзитом через территорию Украины только потому, что исполняем контрактные обязательства. Это укрепляет и наше финансовое состояние", — добавил российский лидер.