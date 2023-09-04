Путин заявил о готовности России поставлять газ в третьи страны через Турцию

Россия как надёжный поставщик газа готова транзитом поставлять голубое топливо через Турцию в другие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Россия всегда была и будет надёжным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешёвым и экологичным видом топлива. Готовы транспортировать газ в третьи страны", — сказал российский лидер.