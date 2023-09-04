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4 сентября, 13:52

Путин заявил о готовности России поставлять газ в третьи страны через Турцию

Россия как надёжный поставщик газа готова транзитом поставлять голубое топливо через Турцию в другие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Россия всегда была и будет надёжным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешёвым и экологичным видом топлива. Готовы транспортировать газ в третьи страны", — сказал российский лидер.

Именно с этой целью, как отметил президент, Москва и предложила создать на территории Турции газовый хаб.

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Напомним, переговоры президентов прошли в санатории "Русь", они длились около трёх часов. Владимир Путин встретил турецкого коллегу на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений РФ и Турции, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Исакова
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