Сийярто нашёл выход на случай остановки транзита газа в Венгрию через Украину
Сербия увеличит подачу газа из РФ в Венгрию при отказе от транзита через Украину
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Фото © Shutterstock
Сербия сможет обеспечить увеличенные поставки газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что большая часть поставок российских энергоресурсов в Венгрию прибывает через Сербию. Вместе с тем министр пояснил, что в последние дни обсуждается возможное прекращение Киевом договора о транзите с Москвой.
"Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок", — сказал он в своём видеообращении в соцсетях.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто предложил перенаправить российский газ, идущий в Венгрию через территорию Украины. По его словам, в случае прекращения транзита после следующего года его можно пустить через "Турецкий поток".