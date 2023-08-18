В Венгрии предложили заменить украинский газовый транзит "Турецким потоком"

Идущий в Венгрию через территорию Украины российский газ в случае прекращения транзита после 2024 года можно перенаправить через "Турецкий поток". С таким предложением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Очень важно, что существует газопровод "Турецкий поток" с пропускной способностью в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров. Она может включать в себя весь объём газа, который по контракту поступает из России в Венгрию", — заявил он в ходе брифинга.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт вовремя принял соответствующие шаги, чтобы усилия по диверсификации поставок голубого топлива касались "не только источников, но и маршрутов".