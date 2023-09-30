Лайф разузнал о вероятности поездки Путина в сибирскую тайгу в день рождения

В этом году президент России Владимир Путин не поедет в сибирскую тайгу в свой день рождения 7 октября. Как и в предыдущие два года, глава государства намерен работать в этот день, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По его словам, на данный момент определённой конкретики по графику Путина нет. Известно лишь, что в его распорядке города Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В 2022 году президент РФ в свой день рождения принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. В 2021 году в свой личный праздник он провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а в 2020-м — с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. В 2019 году, как и в предыдущие годы, Путин в свой день рождения отдохнул в Сибири.