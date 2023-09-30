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30 сентября, 16:31

Лайф разузнал о вероятности поездки Путина в сибирскую тайгу в день рождения

Путин будет работать в свой день рождения и не поедет в сибирскую тайгу

<p>Поездка Путина в Сибирь, 7 октября 2019 года. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61732/photos/61256" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Поездка Путина в Сибирь, 7 октября 2019 года. Обложка © Кremlin.ru

В этом году президент России Владимир Путин не поедет в сибирскую тайгу в свой день рождения 7 октября. Как и в предыдущие два года, глава государства намерен работать в этот день, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По его словам, на данный момент определённой конкретики по графику Путина нет. Известно лишь, что в его распорядке города Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В 2022 году президент РФ в свой день рождения принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. В 2021 году в свой личный праздник он провёл совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а в 2020-м — с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. В 2019 году, как и в предыдущие годы, Путин в свой день рождения отдохнул в Сибири.

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Ранее Лайф писал о том, что 12 октября в Киргизии ожидают визит президента РФ Владимира Путина. Это будет его первая зарубежная поездка в 2023 году. До этого планы президента подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Илья Суриков
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