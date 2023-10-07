Пушилин назвал Путина бесспорным лидером, защищающим Русский мир

Президент РФ Владимир Путин стоит на страже мультикультурного Русского мира, противопоставляя принцип равенства народов оголтелому желанию Запада доминировать. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя главу государства с днём рождения.

"Благодаря Вам многонациональный и мультикультурный Русский мир несёт идеологию равенства народов и различных государств в противовес агрессии Коллективного Запада, стремящегося сохранить однополярную гегемонию. И мы, жители республики, гордимся, что стоим в авангарде этих процессов", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин подчеркнул, что Путин — это бесспорный лидер, благодаря усилиям которого страна способна выстоять в нелёгкое время. Президент уделяет огромное внимание развитию в обществе таких ценностей, как патриотизм, верность Родине, милосердие, единство, а также свято чтит созидательный труд, семью и историческую память как фундамент страны, добавил политик.