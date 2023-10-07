Губернатор Развожаев назвал Путина лучшим примером патриота и мудрого правителя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил с днём рождения Владимира Путина — главного человека во всей нашей стране, который является лучшим примером патриота, государственника и мудрого правителя.
Он подчеркнул, что президент отметив, что выступает за людей, а Севастополь — за Путина, так было и будет всегда.
"Для меня большая честь и ответственность — работать под руководством нашего президента. Для меня наш президент — лучший пример патриота, государственника и мудрого правителя. Лучший пример того, с какой отдачей надо служить своей стране!" — написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Вместе с поздравлениями губернатор также опубликовал архивные фотографии с известными цитатами главы государства.
Напомним, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Одним из первых главу государства поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко, а сегодня добрые слова в адрес Путина сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что он спас страну от разрухи и сделал её сильной. Кстати, сам российский лидер накануне признался, что праздничный день для него будет рабочим: вместе с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым он примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель