Володин: Путин спас Россию и сделал её сильной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Володин подчеркнул, что Путин спас страну от разрухи и сделал её сильной.

"Правильно вспомнить, какой была Россия до того, как он стал главой государства. Разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, страна была на пороге очередного развала. Владимир Владимирович спас Россию, сделал её сильной", — написал председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале.

Володин призвал объединиться вокруг президента в ответ на стремления Запада развалить Россию.