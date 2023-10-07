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Регион
Опубликовано 7 октября 2023, 09:28

Володин: Путин спас Россию и сделал её сильной

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Володин подчеркнул, что Путин спас страну от разрухи и сделал её сильной.

"Правильно вспомнить, какой была Россия до того, как он стал главой государства. Разруха, экономический упадок, люди были брошены, социальные обязательства перед гражданами не выполнялись, страна была на пороге очередного развала. Владимир Владимирович спас Россию, сделал её сильной", — написал председатель нижней палаты парламента в телеграм-канале.

Володин призвал объединиться вокруг президента в ответ на стремления Запада развалить Россию.

Лукашенко первым из коллег поздравил Путина с днём рождения
Лукашенко первым из коллег поздравил Путина с днём рождения

Напомним, сегодня, 7 октября, российский лидер Владимир Путин отмечает день рождения. Накануне он сам сообщил, что эта дата для него будет рабочей — вместе с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым президент примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан.

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Александра Вишнякова
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