ВЦИОМ: 75% россиян верят, что Путин может обеспечить стране стабильность

Как показало исследование, россияне считают Путина спокойным (89%), активным, энергичным (87%), волевым, решительным (86%) и мудрым (80%). Почти три четверти респондентов описывают российского лидера честным, порядочным (74%) и справедливым человеком, который умеет слушать и уважать мнение других людей (72%).

Опрос также показал, что семь из десяти граждан РФ считают, что президент делает много полезного для страны и людей. А три четверти жителей России уверены, что Владимир Путин способен обеспечить государству стабильность (74%) и развитие (74%). Мнения большинства опрошенных сходятся в том, что он подходит на должность президента РФ больше прочих политиков.