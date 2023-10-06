ВЦИОМ: 75% россиян верят, что Путин может обеспечить стране стабильность
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса об оценках деятельности президента России Владимира Путина. Они опубликованы на сайте организации.
Как показало исследование, россияне считают Путина спокойным (89%), активным, энергичным (87%), волевым, решительным (86%) и мудрым (80%). Почти три четверти респондентов описывают российского лидера честным, порядочным (74%) и справедливым человеком, который умеет слушать и уважать мнение других людей (72%).
Опрос также показал, что семь из десяти граждан РФ считают, что президент делает много полезного для страны и людей. А три четверти жителей России уверены, что Владимир Путин способен обеспечить государству стабильность (74%) и развитие (74%). Мнения большинства опрошенных сходятся в том, что он подходит на должность президента РФ больше прочих политиков.
Ранее сегодня из исследования ВЦИОМа стало известно, что большинство россиян по-прежнему доверяют президенту Путину. На вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 77% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 73,6%.