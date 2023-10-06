ВЦИОМ: Путину доверяют 77% граждан России

Большинство россиян по-прежнему доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМа, который проводился с 25 сентября по 1 октября среди 1,6 тысячи человек.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77% участников опроса (минус 0,3 подпункта), а уровень одобрения деятельности президента составляет 73,6%", — говорится в тексте.

Работу Правительства РФ одобряют 48,5% опрошенных, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина поддерживают 51,1% респондентов. Доверие последнему выразили 60,2% россиян, поучаствовавших в исследовании. Среди лидеров партий поддержкой пользуются Геннадий Зюганов (КПРФ) — 29,5%, Сергей Миронов ("Справедливая Россия – За правду") — 28,1%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 14,9%, Алексей Нечаев ("Новые люди") — 7,5%.

Работу "Единой России" одобрили 38,5%, КПРФ — 10,5%, ЛДПР — 9,5%, "Справедливой России – За правду" — 5,1%, "Новых людей" — 4,7%. Таким образом, показатели изменились незначительно по сравнению с предыдущими опросами.