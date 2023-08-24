ВЦИОМ: Гордость при виде флага испытывают 68% россиян

Согласно результатам опросов, при виде российского флага 68% граждан испытывают гордость и восхищение. Об этом в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "День флага России: консолидация вокруг главных символов страны" заявил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

"Гордость и восхищение при виде флага испытывают 68% опрошенных, ещё 16% — симпатию. Рост — на 19%. Сократилась группа тех, кто отвечал про безразличие. Группа негативной оценки крайне мала", — отметил он.

Мамонов добавил, что в непростые времена россияне проявляют особые чувства не только к символам страны, но и к истории. При этом среди россиян фиксируется усиление чувства гордости.

"Мы задали вопрос: "Вы лично за последний год стали гордиться своей страной больше или меньше?" 60% опрошенных ответили — "скорее больше". И почти в три раза меньше респондентов дали обратный ответ. При этом затруднились ответить 14% россиян", — сказал Мамонов.

Говоря о том, чем гордятся россияне, он отметил, что они всегда гордятся людьми: национальные ценности и характер вызывают уважение и формируют отношение к государственным символам. Флаг и герб в этом плане, по словам Мамонова, находятся на втором месте. При этом элементы символики — важный фактор формирования идентичности граждан, подчеркнул он.