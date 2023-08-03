Песков назвал патриотизм и гордость смыслами сплочения российского общества

Российское общество сплотилось благодаря появлению таких смыслов, как патриотизм и гордость за страну и её героев в зоне спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Это тот самый патриотизм, который помогает нам идти в условиях войны, которая объявлена и ведётся против нас. Это смыслы гордости по отношению к тем героям, которые сейчас на передовой", — пояснил он.

По словам представителя Кремля, Запад очень надеялся, что Россия провалится в экономическую и социальную пропасть, но прогнозы не сбылись. При этом страна устояла даже под натиском беспрецедентных зарубежных санкций. Песков подчеркнул, что Россия не только не сломлена, но и активно продолжит развитие, что также является поводом для гордости.