В ОП назвали заслугой Путина превращение России в оплот семейных ценностей

Президент РФ Владимир Путин сделал страну оплотом традиционных семейных ценностей и вернул уважение общества к многодетности. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Общественной палаты журналист Александр Малькевич. Так он прокомментировал проведённую 29 июля по видеосвязи встречу главы государства с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".

"Эти семьи считаются образцом для подражания. И как раз мы противопоставляем себя меркантильной идеологии Запада, потому что там фактически чуть ли уже не на государственном уровне диктуется отказ от семьи и детей. Там практически все западные лидеры — это люди бездетные и даже несемейные и половина из них ещё и гомосексуалисты", — заметил Малькевич.

Он напомнил, что орден "Родительская слава" был учреждён указом президента в 2008 году как государственный знак отличия образцовых многодетных семей.

"Большая любящая семья, в которой человек воспитан был... Этот человек осознаёт свой долг близких оберегать и защищать. Родина в глобальном смысле олицетворяет для нормального человека, выросшего в нормальной семье, и мать, и отца — тех, кто дал ему жизнь, тех, кто его сотворил. И не случайно на этой встрече Владимир Владимирович поздравил две семьи, старшие сыновья которых в эти дни принимают присягу в армии", — подчеркнул член ОП.

Он добавил, что Запад всё больше извращает понятие семьи и прививает гражданам деструктивные идеи. В то же время Россия сохраняет свои духовно-нравственные устои и следует традиционным ценностям, которые ведут к сбережению и процветанию всего российского народа. В РФ семья — это основополагающий элемент всего государства, отметил Малькевич.

"В семье формируем своё мировоззрение, проходим первичный этап социализации, и понятно, что сохранение уклада семьи считается вопросом государственной важности. Если не будет крепкой такой первичной социальной ячейки, то общество обречено на вымирание. Ещё в 2020 году по инициативе президента, в том числе в конституции, было закреплено традиционное восприятие семьи", — напомнил он.