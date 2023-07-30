"Взрыв мозга": Многодетный отец рассказал об эмоциях после рукопожатия с Путиным
Многодетный отец назвал "взрывом мозга" эмоции после рукопожатия с президентом
Семья Гореловых из Магаданской области, которая специально приехала на военно-морской парад в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентом России, рассказала об эмоциях от встречи с Владимиром Путиным. Многодетный отец Вадим описал её двумя словами — "взрыв мозга", а супруга Алёна сфотографировала всё на телефон и теперь выложит памятный снимок в соцсети.
Семья Гореловых из Магаданской области — о встрече с Путиным. Видео © LIFE
"Владимир Владимирович — это взрыв мозга. Это невозможно описать. Крепкое [рукопожатие]!", — сказал Вадим Горелов.
Домой семья отправится 3 августа. В Северной столице у них запланирована небольшая программа.
Лайф напоминает, что глава семьи Вадим Горелов попросил Путина о личной встрече и рукопожатии 29 июля во время встречи президента с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Многодетный отец подчеркнул, что хотел поблагодарить главу государства за приглашение в Москву и экскурсию по Кремлю.
LIFE