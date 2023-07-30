"Взрыв мозга": Многодетный отец рассказал об эмоциях после рукопожатия с Путиным

Семья Гореловых из Магаданской области, которая специально приехала на военно-морской парад в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентом России, рассказала об эмоциях от встречи с Владимиром Путиным. Многодетный отец Вадим описал её двумя словами — "взрыв мозга", а супруга Алёна сфотографировала всё на телефон и теперь выложит памятный снимок в соцсети.

Семья Гореловых из Магаданской области — о встрече с Путиным. Видео © LIFE

"Владимир Владимирович — это взрыв мозга. Это невозможно описать. Крепкое [рукопожатие]!", — сказал Вадим Горелов.

Домой семья отправится 3 августа. В Северной столице у них запланирована небольшая программа.