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30 июля, 10:23

"Взрыв мозга": Многодетный отец рассказал об эмоциях после рукопожатия с Путиным

Многодетный отец назвал "взрывом мозга" эмоции после рукопожатия с президентом

Семья Гореловых из Магаданской области, которая специально приехала на военно-морской парад в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентом России, рассказала об эмоциях от встречи с Владимиром Путиным. Многодетный отец Вадим описал её двумя словами — "взрыв мозга", а супруга Алёна сфотографировала всё на телефон и теперь выложит памятный снимок в соцсети.

Семья Гореловых из Магаданской области — о встрече с Путиным. Видео © LIFE

"Владимир Владимирович — это взрыв мозга. Это невозможно описать. Крепкое [рукопожатие]!", — сказал Вадим Горелов.

Домой семья отправится 3 августа. В Северной столице у них запланирована небольшая программа.

Путин пожал руку многодетному отцу, специально для этого приехавшему в Петербург

Путин пожал руку многодетному отцу, специально для этого приехавшему в Петербург

Лайф напоминает, что глава семьи Вадим Горелов попросил Путина о личной встрече и рукопожатии 29 июля во время встречи президента с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Многодетный отец подчеркнул, что хотел поблагодарить главу государства за приглашение в Москву и экскурсию по Кремлю.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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