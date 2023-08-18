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18 августа, 13:47

ВЦИОМ: Путину доверяют более 76% россиян

Большая часть россиян доверяет президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, на вопрос о доверии главе государства положительно ответили 76,7% респондентов, а показатель одобрения деятельности президента составил 72,6%.

ВЦИОМ: 90% россиян не хотят переезжать в другую страну

ВЦИОМ: 90% россиян не хотят переезжать в другую страну

А ранее ВЦИОМ выяснил, что более половины (57%) россиян считают, что наша страна — лучшая в мире. Не согласны с этим 32%, а 47% считают, что мир стал бы лучше, если бы иностранцы были больше похожи на нас. Кстати, доля тех, кто считает Россию лучшей страной в мире, за пять лет выросла на 5%.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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