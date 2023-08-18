ВЦИОМ: Путину доверяют более 76% россиян

А ранее ВЦИОМ выяснил, что более половины (57%) россиян считают, что наша страна — лучшая в мире. Не согласны с этим 32%, а 47% считают, что мир стал бы лучше, если бы иностранцы были больше похожи на нас. Кстати, доля тех, кто считает Россию лучшей страной в мире, за пять лет выросла на 5%.