ВЦИОМ: Путину доверяют более 76% россиян
Большая часть россиян доверяет президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, на вопрос о доверии главе государства положительно ответили 76,7% респондентов, а показатель одобрения деятельности президента составил 72,6%.
А ранее ВЦИОМ выяснил, что более половины (57%) россиян считают, что наша страна — лучшая в мире. Не согласны с этим 32%, а 47% считают, что мир стал бы лучше, если бы иностранцы были больше похожи на нас. Кстати, доля тех, кто считает Россию лучшей страной в мире, за пять лет выросла на 5%.
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